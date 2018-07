Orlando Silva é mantido como ministro do Esporte

O PCdoB, partido de Silva, travou uma queda de braço com a própria Dilma, que desejava nomear uma mulher para o Ministério dos Esportes. O nome da ex-prefeita de Olinda Luciana Santos (PCdoB) foi cogitado, mas a Executiva nacional do partido apelou à petista pela manutenção do ministro.

O argumento para continuidade de Orlando Silva é o de que ele adquiriu expertise à frente do cargo para comandar os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, dois grandes eventos que serão realizados no Brasil.