Os bons camaradas Tenho lido com curiosidade, e nenhum sobressalto, as reportagens do Jamil Chade a respeito da briga pelo poder na Fifa. A sucessão de Joseph Blatter, no comando da família do futebol, corre solta entre a alta cartolagem. Como é praxe em tais situações, os bastidores fervem e sobram caneladas. Pelos relatos do vibrante correspondente do Estado na Suíça, tem mais brucutu engravatado do que zagueiro botinudo espalhado pelos gramados da vida. O fair-play tão sugerido pela entidade só serve para os atletas ou como encenação antes de competições internacionais. Para os mandachuvas, a coisa funciona na base do vale-tudo.