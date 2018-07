Os craques do passado e as histórias da seleção brasileira nas Copas

SÃO PAULO - Em quase dois anos, a compilação chegou a mais de 120 horas de gravação de 50 depoimentos de ex-jogadores que lembraram, com detalhes saborosos, a experiência de disputar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção.

O trabalho de reunir atletas renomados e outros que, muitas vezes, acabaram esquecidos com o passar do tempo, faz parte do projeto "Futebol, Memória e Patrimônio", realizado pelo Museu do Futebol e pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Os pesquisadores se dedicam a resgatar as histórias daqueles que participaram, de alguma maneira, do principal evento do futebol. E hoje, a partir das 9h30, em evento no próprio museu, localizado no Estádio do Pacaembu, um balanço da primeira etapa do projeto será apresentado. Nesta fase inicial, foram ouvidos ex-atletas que atuaram nos Mundiais de 1954 a 1982. Um vídeo, com 14 campeões de 1970 (entre eles, o goleiro Félix, que morreu em agosto), será exibido.

"Esse projeto se mostrou muito acertado por conseguir pegar uma geração de jogadores mais velhos, acima dos 80 anos. Tentamos falar com alguns que, por motivo de saúde, não puderam falar e depois faleceram, como o Pinheiro e o Alfredo Ramos (que estiveram em 1954)", conta a antropóloga Daniela Alfonsi, coordenadora de documentação, pesquisa e exposições do museu.

Para a pesquisadora, a proximidade da Copa de 2014 vai criar a demanda por informações da história do futebol brasileiro. "É um material muito rico. São histórias bacanas, algumas até já conhecidas, mas sempre com um ponto de vista diferente."

Por enquanto, o time de entrevistados tem desfalques como Pelé e Zagallo. Mas resgata histórias como a do goleiro Cabeção, reserva no Mundial de 1954, na Suíça. Ele foi o primeiro a dar seu depoimento, em maio de 2011. "Quando pensamos no projeto, nosso foco era todos os participantes, independentemente de serem titulares ou reservas. O que interessa para a gente é registrar as diferentes formas de participação na seleção."

O Museu do Futebol também espera se tornar um local central no estudo do esporte. Em janeiro, deve inaugurar o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Ali, debaixo das arquibancadas do Pacaembu, será instalada uma biblioteca. Os vídeos do projeto, claro, estarão disponíveis no acervo. Mas a obra, que pode ser parcialmente conferida no site do CPDOC (cpdoc.fgv.br), também será editada em DVDs e livro pela FGV.