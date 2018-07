Os donos da justiça

Entre os grandes, exatamente pela sua falta de representatividade nas arquibancadas, frequentemente era prejudicada. Mas não havia um propósito específico para prejudicar a Lusa. Não se sentia uma finalidade, digamos, ideológica, nas decisões contra a Portuguesa. Agora há, pelo menos na minha opinião. Um time como a Portuguesa não cabe mais no futebol de hoje. Ou por outra, melhor colocado: o futebol de hoje não merece um time como a Portuguesa. Neste futebol o que interessa são os números. Não de jogadores revelados, nem mesmo de conquistas, mas número de torcedores. O dinheiro vem de quem precisa de massa de consumidores. Dos fabricantes de camisas e materiais esportivos, dos anunciantes em geral e, portanto, das televisões, dos "patrocinadores". Essa gente pouco está se lixando para as tradições desse grande clube que se recusa de todos os modos a se tornar pequeno.

A Portuguesa e sua diminuta torcida sabem que são grandes, enfrentam qualquer um com a mesma altivez. Neste mesmo campeonato no qual se prepara a manobra que a expulsará para a Série B, a Portuguesa obteve muitos resultados que reiteram suas tradições, inclusive um 4 x 0 aplicado no orgulhoso "Campeão Mundial".

Mas nada disso interessa mais. Para os homens do dinheiro a Portuguesa incomoda. Como esse time ousa se meter entre os grandes sem dar lucro para os negociantes do futebol? Já que a Portuguesa insiste em continuar existindo só por meio de resultados conseguidos dentro do campo, então é preciso ignorar os resultados no campo e eliminá-la de outro modo. Nem vou me ocupar do que aconteceu no episódio atual porque é irrelevante, além de ridículo. Por isso, se não fosse encontrada a saída atual, seria criada outra, se não for este ano será no ano que vem.

O "mercado" não suporta a Portuguesa, não entende a sua existência, porque ignora o valor de noções como honra, altivez, brio e orgulho próprio. Na realidade, a Portuguesa é o único time no futebol brasileiro que não se enquadra, ou, se preferirem, que não se curva. Todos os outros enchem estádios, compram os produtos e são comportados. Os que são grandes são grandes, os pequenos são pequenos, e cada um fica em seu devido lugar pacificamente. Só a Portuguesa não se enquadra nesse esquema. O problema dela á que é grande apenas no campo, e isso é uma verdadeira sentença de morte. Nada deve se esperar da justiça esportiva. Os burocratas, linha de frente dos donos do futebol, não perdoam. Estão sempre vigilantes, Código Penal em punho, buscando alternativas para a eventualidade de o time não perder em campo.

É difícil prever o que vai acontecer com a Portuguesa. Há algumas possibilidades: a ideal, quimérica, seria o aparecimento de um patrocinador realmente forte, com dinheiro para valer. Um patrocinador, ele mesmo singular, de exceção, que não hesitaria em por dinheiro com pouca esperança de retorno material. Nem sei se essa espécie ainda existe.

Outra seria fazer do Canindé mais um monstrengo com grandes conjuntos de edifícios comerciais e residenciais, shopping,etc,etc, para adequar o clube dentro das práticas atuais. Outra seria ir para a série B e lá ficar, com um olho na série C. Acho que essa última hipótese não se coloca. Tenho certeza de que o verdadeiro torcedor da Portuguesa prefere qualquer coisa, até ver o fim do time, do que aceitar a pequenez. Quebrar sim, vergar-se jamais.