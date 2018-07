Os gols da festa ficaram no Twitter

O próprio. Na transmissão internacional, obra que também estava a cargo da Globo, com aval da TV Fifa, o mesmo Bial narrou o texto in english, como endossou a exibição pela ESPN. Mas no Twitter, o melhor canal para se divertir com cerimônias como aquela, a presença do show man, jornalista e poeta inspirou comentários de que estávamos, na verdade, vendo uma versão de Big Brother Brasil. Bolinhas, sorteio, regras estranhas, discurso do Bial, isso só pode ter direção do Boninho (o big boss do BBB), diziam os internautas. Não faltou quem sugerisse a eliminação do "vilão da casa", "Ricardo Teixeira". Outros pediam Silvio Santos para comandar a festa. E Tiago Leifert, darling do esporte na Globo, postou: "Tô intendeindu nada". A Zagallo, que não se esquivou do papel de torcedor e quebrou um milímetro do enfadonho protocolo, internautas lembravam que, olha lá, Zagallo, "sorteio da Copa" tem 13 letras!

É evidente que o espetáculo de gafes e figurinos a desfilar na tela inspirou a inquietude do Twitter. Nesse ponto, Galvão Bueno não perdeu a majestade. Ao lamentar que Ronaldo não tenha ficado mais um ano no futebol para jogar com Ganso, mandou esta: "Já imaginou o Ganso enfiando bolas pro Ronaldo?" Galvão também se encarregou de legendar o tapete verde que dava acesso à cerimônia. Seria uma versão do red carpet que classicamente abre grandes celebrações no mundo todo porque, afinal, temos de prezar a cor da nossa bandeira. Foi bom explicar. Eu mesma achava que era uma ode ao gramado, palco do espetáculo em foco, algo mais universal e menos ufanista. Mas, ora ora, se não fosse ufanista, isto não seria Galvão.