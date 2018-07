Recordo que no divertido quadro que Tadeu Schmidt apresenta no Fantástico, da Globo, em que cavalinhos com os distintivos dos clubes apostam corrida pelo título, o pangaré do Fluminense chegou a ser apresentado numa animação com os trapinhos amarrados às costas e correndo não mais para a linha de chegada, mas no sentido oposto, rumo à segunda divisão. Os matemáticos concordaram, acenando com a cabeça.

Fred e companhia, não. Adriano e Wagner Love também não. No final do ano, o Fluminense permaneceu na primeira divisão, enquanto o Flamengo levantou a taça. Por conta desse episódio, confesso que até hoje não consigo entender por que tanto se discutem as contas frias, quando o futebol já está careca de provar que é quente. E imprevisível. E bizarro. E insano.

Ou não terá sido bizarro aquele gol de falta do lanterna do campeonato, o América-MG, nos instantes finais do jogo contra o líder Corinthians? Ou não será insano o fato do Flamengo ter passado dez rodadas sem vencer e, em que pese a opinião dos matemáticos, o clube ainda esteja brigando pelo título? Ou não é um fato imprevisível um time que teve pouco mais de 40% de aproveitamento no primeiro turno - o Fluminense - ter conquistado quase 80% dos pontos disputados no segundo turno?

É por isso que eu insisto: torcedores do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Figueirense (sim, Figueirense, que ainda vai jogar em casa contra Corinthians e Fluminense e, se ganhar, entrará na briga), quebrem já suas calculadoras! Não importa o que digam as contas, seus times estão, sim, na luta pelo título. Se alguém tiver dúvida, que busque a memória de cálculo das chances dos clubes na reta final do Brasileirão 2009, que foi o ano do Juízo Final para os matemáticos.

Já que estamos falando de matemática, juro que não consigo entender por que diabos os mesmos caras que usam os cálculos para fazer especulações sobre quem vai se dar bem no campeonato não dão a mínima para fazer uma conta tão boba quanto conferir o percentual de aproveitamento de pontos de cada clube no segundo turno do Brasileirão e, com base nele, fazer projeções.

Será que, no mundo da matemática, o fato de o Corinthians ter cerca de 50% de aproveitamento no segundo turno, contra cerca de 80% do Flu, não quer mesmo dizer nada? Será que o fato dos líderes estarem, estatisticamente, perdendo mais pontos para os clubes desesperados do fundo da tabela do que dos que vão mais acima também não tem significado? Vejam: não estou falando do campo esportivo, mas jogando no campo do "adversário", dos matemáticos.

Mencionei dados matemáticos que os próprios matemáticos desprezam. Eles, que inexplicavelmente continuam considerando mais difícil um jogo contra o oitavo do que contra o 18º colocado. Será mesmo?

É por essas e outras que eu acho que, ainda mais num campeonato tão surpreendente e equilibrado como o nosso, aquela frase do Einstein serve como uma luva: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ou, por outra: o grito da torcida e a garra dos jogadores são mais importantes do que calculadoras e calculadores. C.Q.D. (Como Queríamos Demonstrar).