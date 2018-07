Os mistérios que cercam a definição do estádio de São Paulo para a Copa-14 A definição do local da abertura de uma Copa do Mundo vai muito além da condição técnica do estádio escolhido. Aí estão envolvidas questões políticas, econômicas e estruturais. De certa forma, a hierarquia dos jogos mostra a importância que a cidade tem no contexto geral. E, nesse caso, seria impensável São Paulo receber apenas partidas mais simples, relativas, por exemplo, à primeira fase ou oitavas de final. O Estado de São Paulo não é considerado a "locomotiva do Brasil" por acaso. Além disso, a cidade de São Paulo tem o terceiro maior orçamento do País (atrás apenas da União e do Estado) e o futebol paulista é o mais forte no cenário nacional. Dentro dessa linha de raciocínio, São Paulo não pode, nem deve, ficar sem a abertura ou final do Mundial.