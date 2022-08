Os novos caminhos do futebol brasileiro

A Lei da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) entrou em vigor em agosto do ano passado e ainda existe um longo caminho pela frente para que sua legislação seja consolidada. "A lei visa disciplinar a sociedade anônima do futebol e profissionalizar a gestão corporativa do esporte, além de permitir mais segurança jurídica aos investidores", explica Tiago Salles, presidente do Instituto Justiça & Cidadania.

A instituição promoveu na segunda-feira, em São Paulo, o I Seminário A Reestruturação do Futebol Brasileiro. Segundo a maioria dos presentes, um dos pontos que ainda terão desdobramentos nos próximos meses e anos é o relativo aos mecanismos de renegociação das dívidas e eventuais processos de recuperação judicial dos clubes.

"Recuperação judicial não mata. Pelo contrário, ela salva. Mas claro que esses processos judiciais precisam ser combinados com os mecanismos da SAF. Diálogo é fundamental", afirma Luiz Roberto Ayoub, advogado especializado em Insolvência e Reestruturação, um dos debatedores do seminário.

A lei não obriga os clubes de futebol, em sua maioria associações sem fins lucrativos, a se tornar SAFs. A agremiação que opta pela mudança entra em regime de tributação específico, no qual, nos cinco primeiros anos, destinará 5% de todas as receitas para um imposto único.

Outro ponto importante é o pagamento da dívida. Grosso modo, as pendências financeiras ficam com o clube. E a SAF se compromete a repassar 20% das receitas ao clube associativo para quitação de pelo menos 60% do total da dívida em até seis anos.

O plano de quitação dos débitos anteriores é chamado na lei de Regime Centralizado de Execução. "Não sei se esse dispositivo vai parar em pé. Me parece que em relação a atacar as dívidas de frente não foi escolhido o melhor modelo jurídico", afirma Pedro Teixeira, advogado especializado em Direito Empresarial e Insolvência.

Um dos problemas levantados durante o debate é que, como os ativos financeiros são todos transferidos para a SAF, mas a dívida fica com os clubes, os credores poderão ter dificuldade de reaver suas dívidas. "Ainda estamos em uma encruzilhada. De um lado, a nova lei permite, com vários aspectos positivos, a transformação em sociedade anônima com alguns aspectos muito positivos, sobretudo em relação a gestão e transparência. E, em uma outra mão, temos que avaliar a insegurança, porque ela é ruim para o investidor. Será preciso um aperfeiçoamento em alguns pontos, seja no campo jurídico, seja via judicial, pacificando alguns pontos que sejam nebulosos", afirma Luis Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Planilhas e paixão

Presente no seminário, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), comentou que a SAF é muito bem-vinda, assim como a liga dos clubes. "O futebol é emoção, é paixão. Mas os clubes e os campeonatos precisam ser geridos de forma profissional e fria", defende o dirigente.

Os casos já em andamento de sociedades anônimas do futebol, como o do Cruzeiro e do Botafogo, ilustram muito bem essa divergência de pontos de vista que vem à tona quando o assunto vira para planilhas, custos e investimentos.

"É realmente um casamento. Para o investidor, o mais importante é ter um clube saudável. Não pode haver desalinhamento de intenções. Em uma eventual saída do investidor, pode ser um problema o clube pretender ter poder de decisão sobre o segundo comprador. Precisa ter muito cuidado com a amarração do negócio", afirma Thairo Arruda, presidente da SAF Botafogo.

Outro aspecto fundamental, segundo Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro Esporte Clube, é a segurança jurídica. Além da dificuldade de se fazer um negócio com pouco tempo e sem muita discrição. "São 450 conselheiros. Então, a operação acabou sendo extremamente complexa, porque toda a palavra do contrato acabou sendo divulgada pela imprensa", diz Lima.