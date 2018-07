Os olhos do piloto

Em 17 corridas o torcedor viu 1.013 entradas de um piloto no box. Como nesse total estão incluídas as 25 punições recebidas (21 drive-through e 4 stop and go), sobram 988 pit stops programados. Isso dá uma média de 58 por etapa.

Nunca os mecânicos trabalharam tanto. A corrida com maior número de trocas de pneus, um recorde histórico, foi da Hungria, com 85 pit stops. Depois vêm a Turquia (80) e Espanha (77). O GP da Itália foi o que teve menos paradas de box - apenas 35 pit stops. Menos até do que Mônaco (41) e Austrália (44).

Quem assiste à corrida pela TV está acostumado a ver na tela, em cada pit stop, um tempo bem curto, em torno de 3 a 4 segundos, que aparece primeiro, e outro mais longo, que varia entre 20 e 23 segundos e só é mostrado quando o carro volta à pista. O primeiro é o que a F-1 chama de "wheel-stop''. Este é o tempo efetivamente gasto para a troca, enquanto o carro está parado. O maior é o tempo total que o carro perde na operação, contado a partir do momento em que o piloto freia e aperta o botão que mantém a velocidade no limite exigido no pit lane, até cruzar a faixa de saída do box, a que permite a reaceleração.

Nas 17 etapas desse ano, a equipe Red Bull estabeleceu o melhor tempo de pit stop 8 vezes. E depois dela não vem nem McLaren nem Ferrari. É a Mercedes que aparece em segundo, tendo sido 7 vezes a equipe com o pit stop mais rápido em uma corrida. McLaren e Ferrari só fizeram o melhor trabalho uma vez cada.

Além desses números absolutos, as equipes avaliam a eficiência de um pit stop através do tempo médio gasto com todos os pit stops. No cálculo dessa média são desprezados os pit stops em que ocorrem problemas anormais, incluindo aqueles em que, por causa de um safety car, vários carros entram juntos nos boxes e tumultuam o trabalho.

Este é, de fato, o que faz a diferença no resultado de uma corrida. E também aí a Red Bull foi a melhor. Em 9 GPs, ela ganhou vantagem no trabalho de box. E, de novo, a equipe Mercedes aparece em segundo. Por 5 vezes ele teve o melhor tempo médio de pit stop. A McLaren foi melhor duas vezes e a Force India, uma vez. Nada de Ferrari, o que é o reflexo da péssima temporada da equipe italiana.

Para Abu Dhabi a Pirelli escalou os pneus macios e os médios, e não se espera tantas paradas de boxes. É uma das pistas de mais difícil ultrapassagem do campeonato. Que o diga Fernando Alonso. No ano passado o espanhol ficou a corrida toda precisando ganhar a 6.ª posição de Vitaly Petrov para tentar ser campeão mundial e não conseguiu passar. Este ano, com a utilização da asa móvel, apesar da pista travada, espera-se uma corrida com mais ultrapassagens. Mas nem tanto.

A pista tem três setores distintos. O primeiro é curto, só com curvas de média e alta velocidades. O segundo tem duas chicanes e duas longas retas, o que leva os engenheiros a buscar uma baixa resistência ao ar. Já o terceiro trecho, ao contrário do segundo, requer alta pressão aerodinâmica para as curvas de baixa e média velocidades.

O treino livre de ontem terminou com a McLaren na frente, Ferrari em segundo e Red Bull em terceiro. Estão querendo atrapalhar o plano de Sebastian Vettel de bater o recorde de poles no ano.

Além do visual maravilhoso do complexo de Yas Marina, outra atração é uma nova câmera através da qual, finalmente, pode-se ver os olhos do piloto em ação. Mas é preciso usar viseira clara, como a que Vettel usou na parte noturna do treino.