Os redondos

"Redondo" também era o nome do futebol que ele jogava. Alto, com uma visão do jogo extraordinária, um passe certeiro e uma inteligência tática superior, Redondo dominava o meio campo com uma autoridade só comparável à do seu conterrâneo e contemporâneo Riquelme - e Redondo era melhor.

Riquelme (que ainda deve estar jogando em algum lugar) às vezes dava a impressão de se entediar com o jogo, o que num meio-campista é fatal. O Redondo ficava aceso o tempo todo.

O que significa um futebol redondo? É um futebol em que a bola corre e o jogo flui sem aparas. Como se sabe, a bola é redonda mas o futebol nem sempre é. E há momentos durante um jogo em que a própria bola perde sua redondeza. Vira tijolo, vira poliedro, vira até cachorro solto, dependendo do pé de quem a passa ou chuta.

E o futebol redondo, o futebol dos redondos, é o que respeita a vontade da bola de rolar, rolar livre, rolar para longe de quem a maltrata. Nós já tínhamos visto alguns jogadores redondos nesta Copa. O Jesus Cristo (vulgo "Pirlo") da Itália, por exemplo.

Mas ainda não tínhamos visto o "redondo" que mais lembra o Redondo no futebol mundial, hoje: Bastian Schweinsteiger, da Alemanha. Ele estava machucado e só estreou na Copa no segundo tempo de Alemanha x Gana, no sábado. O bastante para nos mostrar o que estávamos perdendo, com sua ausência do time.

Mortais. O jogo de sábado também nos mostrou que a formidável Alemanha pode ser detida. Ela dominou a partida, principalmente durante o segundo tempo, depois da entrada do Schweinsteiger, mas se Gana tivesse vencido não seria uma injustiça muito grande. Com os alemães desmascarados - são humanos, afinal - sobram Holanda e França como as maiores potências da Copa.

Para voltar a ser uma das favoritas, a seleção brasileira precisa ganhar de pelo menos três de Camarões, hoje. Menos do que isso e a tremedeira continua.

Em tempo: ele não é meio-campista, portanto não é um redondo autêntico, mas pelo que jogou contra a Rússia, ontem, o belga Eden Hazard se candidata a ser um dos craques desta Copa do Mundo.

VERISSIMO