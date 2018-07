Os sem cockpit

Nove dos pilotos que participaram de GPs no ano passado estão fora do Mundial de 2012 ou ainda lutando por uma das duas vagas restantes. Bruno Senna, Vitaly Petrov, Nick Heidfeld, Adrian Sutil, Sebastian Buemi, Jayme Alguersuari, Vitantonio Liuzzi, Narain Karthikeyan e até o veterano Rubens Barrichello não têm vaga garantida. Sem contar os que já são pilotos reservas, como Gary Paffett (McLaren), Luiz Razia (Caterham, novo nome da Lotus) e Lucas di Grassi (piloto de teste da Pirelli). Com exceção de Buemi e Alguersuari, que foram trocados na Toro Rosso por Daniel Ricciardo e Jean-Éric Vergne, todos os outros teriam vaga garantida se tivessem patrocinadores que cobrissem as necessidades das equipes. Buemi e Alguersuari perderam suas vagas, mas continuam sendo pilotos do grupo Red Bull, sendo que Buemi, graças à experiência de 55 grandes prêmios, fica como reserva imediato com direito a sonhar em ocupar a vaga de Mark Webber em 2013. Alguersuari conseguiu permissão para tentar a vaga de reserva da Mercedes-Benz.

Os indianos Karun Chandhok e Narain Karthikeyan, mesmo com a India agora tendo um GP no país, não conseguiram vaga. E também Vitaly Petrov, com todo o apoio do governo russo, que terá um GP a partir de 2013, acabou sendo dispensado pela Lotus Renault junto com Bruno Senna.

O grupo Genii, dono do nome Lotus, surpreendeu até o próprio grupo Renault com a contratação do veterano Kimi Raikkonen, há dois anos afastado da F-1. Bruno é, no momento, o que tem mais chance de estar na F-1 em 2012, correndo pela Williams, que deve anunciar na semana que vem o nome do companheiro de equipe do venezuelano Pastor Maldonado. Existe ainda uma outra vaga, mas na equipe HRT, a mais fraca, que não interessa a Barrichello nem aos alemães Sutil e Heidfeld. O que poderia interessar seria o lugar hoje ocupado pelo veterano Jarno Trulli na Caterham (ex-Lotus), que ainda pode ser trocado.

Se a gente pensar que a F-1 tem 24 cockpits sonhados por milhares de pilotos no mundo todo, a renovação nos últimos anos tem sido mínima. O único estreante de 2012 será, de fato, o francês Jean-Éric Vergne na Toro Rosso, 22 anos, campeão inglês de F-3 em 2010 e vice da World Series em 2011. Das novidades para o ano, três não são estreantes: Nico Hulkenberg, que foi companheiro de Barrichello na Williams em 2010; Pedro de La Rosa, um veterano que já correu por Arrows, Jaguar, McLaren e Sauber; e Romain Grosjean, que disputou sete GPs pela Renault em 2009, saiu sem mostrar nada, mas reconstruiu sua carreira nos dois últimos anos vencendo a F-3 Europeia e a GP-2.