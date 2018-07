Os últimos suspiros do Palmeiras

O Palmeiras está na lona, aguardando a contagem regressiva para voltar à Série B, após dez anos da primeira queda. Ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Fluminense, ontem, em Presidente Prudente, o Alviverde só se salva com o imponderável que às vezes assombra o futebol. O Flu, que não tem nada com essa história, aproveitou a agonia do adversário para decretar a conquista do seu quarto Brasileirão.

O calvário palmeirense começou com o time jogando o primeiro tempo com medo do Fluminense. Em vez de agredir, como impõe sua delicada situação no campeonato, esperou ser agredido. E sofreu o merecido castigo no fim com o gol de Fred.

Desde o início da partida estava claro que a proposta de Gilson Kleina era marcar o adversário à espreita de um erro e um contra-ataque certeiro.

Não por acaso, o treinador armou seu time com dois volantes de ofício - João Denoni e Correa - para perseguir Thiago Neves e Rafael Sóbis, encarregados da armação do Flu. Ainda havia Marcos Assunção para controlar as investidas de Jean.

Outra clara providência defensiva de Kleina foi usar os laterais Wesley e Juninho para bloquear os laterais do inimigo, no caso, Bruno e Carlinhos.

Com essa configuração de primeiro marcar para depois atacar, restou ao menino Patrick Vieira a dura e solitária missão de armar o ataque com Barcos e Obina. O garoto se esforçou, mas não foi além do seu limite.

Sem força ofensiva, por opção de Kleina, o Palmeiras viveu de faltas nas laterais e escanteios para Marcos Assunção mandar a bola na zona de gol, sempre à procura de Barcos e Obina. Em um desses lances, Barcos perdeu gol feito ao golpear de cabeça por cima do travessão de Cavalieri.

O Fluminense, do alto da sua sabedoria de quase campeão naquele momento, não se desgastou. Assistiu de perto ao pânico dos palmeirenses e trocou passes com certo tédio até encontrar uma fissura no paredão verde. Uma estratégia perfeita, ainda mais com os absurdos 33 graus em Prudente.

Quando tudo parecia caminhar para o empate sem gols no primeiro tempo, Fred apareceu. O artilheiro do campeonato aproveitou um rebote de Bruno, em chute de Wellington Nem, e carimbou o seu 18.º gol no Brasileirão. Gol da vitória parcial do Flu e da assombração ao Palmeiras. Um golpe duro no combalido time paulista que continua sem ar para respirar na longa agonia contra o rebaixamento.

Mudança de atitude. Na volta do intervalo, Kleina trocou o esforçado Obina por Maikon Leite. Era a segunda substituição - a primeira havia sido com Román na vaga do zagueiro Henrique, que havia saído machucado na metade do primeiro tempo.

A mudança de Kleina sugeria um time mais corajoso em busca da redenção. Não deu tempo. Logo aos oito minutos, Maurício Ramos marcou contra ao tentar interceptar cruzamento de Fred. Esse segundo gol do Flu seria um nocaute no agônico Palmeiras. Se havia uma pequena esperança, a desilusão tomou conta da torcida e até dos jogadores.

Uma única saída seria partir para cima sob pena de sofrer uma goleada nos contra-ataques. E o time se lançou ao ataque. Aos 16 minutos, de uma migalha de escanteio, Barcos, sempre ele, espetou o primeiro - o seu 14.º no Brasileiro e 28.º no ano. Um gol como um sopro de vida. A torcida se incendiou.

Assunção então deixou o jogo para Luan entrar no seu lugar. Correa foi para a lateral direita e Wesley, para a função de Assunção. O Palmeiras, aos frangalhos, se encorpou e chegou ao improvável gol de empate com o garoto Patrick Vieira marcando de cabeça em falta batida por Correa, aos 19. Com 2 a 2, a esperança ficou ainda mais verde.

Suspiro. Os desiludidos e minguados palmeirenses espalhados no estádio de Prudente - público pagante de 8.461 - voltaram a acreditar em uma vitória milagrosa. Vitória que reconduziria o time aos trilhos em busca da sobrevivência na Série A.

O clima era de uma virada, daquelas com um herói cantado em verso e prosa. Maurício Ramos seria o salvador da pátria. Ele, que havia feito um contra, teve a chance de marcar o gol consagrador. Aos 30 minutos, de outra migalha de um escanteio, o zagueiro ficou com a bola e emendou um torpedo na grande área. Cavalieri, o melhor goleiro do campeonato, impediu o gol. Maurício não virou herói, continuou vilão.

Acabava ali o sonho do Palmeiras. Os últimos 15 minutos foram de um time perdido no labirinto em que ele mesmo havia se metido ao longo do Brasileirão.

Para a história ficar ainda mais triste para os palmeirenses, Fred baixou o time verde à sepultura ao marcar o terceiro gol, de bate-pronto, em cruzamento de Jean. Era o 19.º gol do artilheiro e o do título incontestável do Flu.