Osasco conquista seu 1º título Mundial

O Sollys/Osasco conquistou, sem dificuldades, o Mundial de Clubes de Vôlei, disputado em Doha, no Catar, depois de vencer na tarde de ontem o Rabita Baku, do Azerbaijão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/14 e 25/17.

Depois de ficar com o vice em 2010 e a terceira colocação no ano passado, a equipe comandada por Luizomar de Moura contou com uma ótima atuação de Sheilla, destaque da decisão com 15 pontos, para vencer as então campeãs mundiais. Thaísa, com 14 pontos, e a capitã da equipe, Jaqueline, com 12, também se destacaram.

Esse foi apenas o terceiro título brasileiro na história da competição, sendo o primeiro em 18 anos. Em 1991, a Sadia garantiu a primeira conquista para o País. Três anos depois, o Leite Moça repetiu o feito.

"Estamos muito felizes por termos vencido este campeonato. Sabíamos que não seria fácil. A outra equipe jogou muito bem", disse Jaqueline. "Nosso objetivo foi atingido. Competimos contra um time forte, que tem um grande treinador, mas nós fizemos um bom jogo, quase perfeito. Estamos crescendo e conquistando grandes resultados", reforçou a ponteira.

O técnico do Rabita Baku, Marcello Abbondanza, usou a falta de concentração para explicar a derrota. "Acredito que o resultado reflete o valor real das equipes que jogaram esse torneio. Não é fácil encarar a equipe brasileira. É uma das melhores do mundo", elogiou.

Bastante satisfeito com a vitória e com a conquista do Mundial, o treinador do Osasco destacou o empenho da equipe: "Jogamos contra um grande adversário e nosso time foi bem. Fomos bem taticamente, com uma postura ofensiva e conseguimos a vitória", resumiu Moura.

Além do título, as jogadores brasileiras dominaram a premiação individual do torneio. Thaísa foi escolhida como a melhor atacante, Jaqueline a melhor defensora e Camila Brait a melhor líbero. Sheilla conquistou os prêmios de maior pontuadora e melhor jogadora do Mundial.

O time turco Fenerbahçe, das brasileiras Paula Pequeno e Mari, derrotou o Lancheras de Cataño, de Porto Rico, por 3 a 0, e ficou com a medalha de bronze.

O jogo. Muito superior nos 3 sets, o Osasco contou com a combinação de Sheilla e Jaqueline para abrir vantagem na pontuação. Na rede, os bloqueios de Adenízia e Thaísa também fizeram a diferença

No último - e mais disputadado - set, o time brasileiro contou com um erro de saque da oposta colombiana Madelaynne Montaño para fechar o jogo em 25/17 e comemorar o título inédito.