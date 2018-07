Osasco derrota o Minas e vai à 11ª final

O Sollys/Osasco está na sua 11.ª final da Superliga Feminina, após outra vitória convincente contra o Usiminas/Minas. Jogando em Belo Horizonte, a equipe paulista ignorou a pressão rival e fechou o playoff das semifinais em 2 a 0, com o placar de 25/18, 25/18 e 25/18. Agora, o time comandado por Luizomar de Moura espera pela definição de seu adversário - a final, em jogo único, será realizada no Maracanãzinho, em duas semanas.

Basta uma vitória para que a Unilever, do técnico Bernardinho, seja mais uma vez finalista da Superliga - caso se classifique, também chegará à decisão pela 11.ª vez. A equipe carioca terá o apoio de sua torcida, no Maracanãzinho, para fechar a série a partir das 10 horas, contra o paulista Vôlei Futuro.

A equipe de Araçatuba, que estreou no ano passado na Superliga, entrou no cenário do vôlei nacional como desafiante à dupla Unilever e Sollys/Osasco, que domina as decisões da Superliga há sete anos. Mas o time do técnico Paulo Coco, decepcionou.

Mesmo com estrelas como Paula Pequeno, Fernanda Garay e Walewska, as paulistas não ofereceram resistência na primeira partida, terça-feira. Foram derrotadas por fáceis 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/15.

Enquanto o Vôlei Futuro sonha com a possibilidade de levar o playoff para o terceiro jogo - que, caso ocorra, será novamente no Rio -, a Unilever não espera a mesma facilidade que encontrou no encontro passado.

"A primeira partida foi atípica. A equipe de Araçatuba não teve uma noite feliz, o que facilitou o nosso trabalho", avaliou Bernardinho. "Por outro lado, jogamos bem, cometemos poucos erros. Precisamos seguir nesse padrão, pois não tem nada garantido. O Vôlei Futuro é uma grande equipe, com jogadoras de alto nível."

Paulo Coco admite que a atuação de terça-feira deixou o time decepcionado. Desde então, trabalhar o lado emocional foi prioridade em Araçatuba. "Fizemos treinamentos para recompor a confiança", afirmou.

No masculino, vaga na semi. Enquanto a Superliga Feminina se encaminha para definir os dois finalistas, os homens ainda brigam por lugares na semifinal. Com o atual campeão eliminado (Sesi), o Sada Cruzeiro, que fez a melhor campanha na fase classificatória, tenta chegar à decisão pela segunda vez.

O time mineiro faz o terceiro e decisivo jogo das quartas de final contra o BMG/São Bernardo, às 12 horas, em Contagem (MG). Os mineiros tentam se recuperar da derrota sofrida há uma semana no ABC. Apesar de ter se classificado às quartas com a pior campanha (foi o 8.º), o São Bernardo não aceita o rótulo de zebra. "A diferença na fase classificatória ocorreu porque o time deles foi mais regular", diz Paulo Renan, capitão do São Bernardo.

O vencedor da série enfrenta o Vivo/Minas, que ontem fez 2 a 1 na série contra o Cimed/Sky. O time mineiro derrotou o rival de virada, em Florianópolis, por 3 sets a 2 (20/25, 23/25, 25/19, 25/19 e 15/13). Na outra semifinal, o estreante RJX pega o Vôlei Futuro.