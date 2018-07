Osasco está na decisão do Mundial O Sollys/Osasco venceu ontem o Lancheras de Cataño, de Porto Rico, por 3 sets a 0, e está na final do Mundial de Clubes de Vôlei, no Catar. A equipe enfrenta hoje às 11 h (de Brasília) o atual campeão, Rabita Baku, do Azerbaijão.