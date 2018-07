Osasco parte em busca do Mundial

O Sollys/Osasco, campeão da última Superliga, não sabe há muito tempo o que é perder. Afinal, são 31 jogos de invencibilidade - oito meses sem ser derrotado em uma partida sequer. Agora, o desafio da equipe, que tem cinco jogadoras campeãs olímpicas em Londres, é manter os números positivos em uma competição que nunca venceu. A partir da madrugada de domingo, o time paulista disputa pela terceira vez o Mundial de Clubes em Doha, no Catar. E, depois de uma prata e um bronze, sonha com o título inédito.

Apesar de não ser um novato na competição, o Osasco nunca enviou força máxima para o torneio, que reúne outros campeões continentais. Com a parada na disputa do Campeonato Paulista - do qual o time liderou a fase de classificação com 12 vitórias em 12 jogos -, a utilização de força total se tornou possível. Portanto, estarão em quadra Jaqueline, Thaísa e Adenízia, assim como as novas contratadas da equipe, Sheilla (que jogou a última temporada na Unilever) e Fernanda Garay (que defendia o Vôlei Futuro).

"A equipe do Osasco está superforte psicologicamente. (As jogadoras que estiveram em Londres) participaram de alguns jogos depois da Olimpíada, e o nosso objetivo é grande. Sabemos que temos grandes chances de ganhar o ouro e vamos em busca disso", disse Jaqueline. "Mas não podemos ser consideradas favoritas. Teremos adversários difíceis."

Na busca pelo título, as brasileiras precisarão superar dois adversários perigosos, o turco Fenerbahçe e o Rabita Baku, do Azerbaijão, atual campeão mundial. O Fenerbahçe conta com duas brasileiras - Paula Pequeno e Mari -, além da coreana Kim, considerada por muitos a melhor jogadora do mundo na atualidade. Na lista de fãs, está José Roberto Guimarães, técnico da equipe turca até antes da Olimpíada. Já o Rabita, uma equipe sem a tradição do Fenerbahçe mas com forte elenco, está reforçado pela americana Akinradewo, melhor jogadora do último Grand Prix, e pela alemã Grun.

A falta de informação sobre o adversário da estreia é a preocupação inicial das jogadoras e do técnico Luizomar de Moura. As brasileiras fazem a primeira partida às 4 horas (de Brasília) do domingo contra o Bohai Bank, da China. "É difícil de saber alguma coisa do time, é só lá que vamos conhecer um pouco mais. Só sabemos mesmo sobre as jogadoras da seleção", afirma Sheilla. Por isso, Thaísa espera uma estreia complicada. "O primeiro set vai ser de estudos."

Masculino. O Brasil também terá representante no Mundial Masculino: é o Sada/Cruzeiro, atual campeão nacional. O time do oposto Wallace, principal revelação do país na modalidade, chegou em Doha na terça-feira e, ontem, fez um amistoso de preparação antes da estreia.

Os cruzeirenses enfrentaram o Al-Arabi, time da casa comandado pelo brasileiro Mauro Grasso, e venceram por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/19, 25/17 e 25/23. Grasso e o técnico do Sada, Marcelo Mendez, ainda concordaram em disputar mais um set, também vencido pelos brasileiros por 25 a 21.

A partida também marcou a estreia do cubano Yoandy Leal, principal contratação da equipe mineira para a temporada. O ponteiro de 24 anos e 2,01m foi eleito o melhor sacador da última Liga Mundial.

O Cruzeiro faz sua primeira partida no Mundial às 9 horas (de Brasília) de sábado, contra o Tigres Leon, do México. Uma equipe brasileira nunca venceu o torneio. O melhor resultado do País é do extinto Banespa, vice-campeão em 1990 e 1991. O Pirelli foi bronze em 1989.