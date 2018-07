Osasco, um exemplo de superação

Ontem, no Ginásio José Liberatti, jogadoras remanescentes e o técnico Luizomar de Moura lembraram do período de incertezas da equipe que perdeu o patrocínio do Bradesco e foi recolocada no cenário do vôlei por causa do apoio da Nestlé. A multinacional atrelou a marca Sollys ao time e só colheu bons resultados. O contrato entre as partes, renovado anualmente, expira no fim da Superliga, em 2013.

O time, que conta hoje com cinco campeãs olímpicas (Jaqueline, Sheilla, Thaísa, Adenízia e Fernanda Garay), ganhou quase tudo que disputou. Entre títulos da Superliga (dois), sul-americanos e o Mundial, só falta o Paulista - em busca da última taça, as jogadoras entram em quadra hoje, às 19h, contra o Pinheiros, pelas semifinais do Estadual.

Também valeu a persistência de Luizomar. O treinador arregaçou as mangas e, junto com a prefeitura de Osasco, agiu nos bastidores para manter a equipe. "Muitos aqui vivenciaram um passado recente, quando a equipe quase acabou", lembrou o técnico, ontem, em evento em homenagem à conquista do Mundial.

No meio do turbilhão, quando o time nem sequer tinha anunciado o novo patrocinador, Luizomar conseguiu até garantir a contratação de Jaqueline, que voltava da Itália. Hoje capitã da equipe, a ponteira afirma ter feito a escolha certa. "Confiei no que ele me dizia e, agora, não me vejo jogando em outro time", diz a bicampeã olímpica. / AMANDA ROMANELLI