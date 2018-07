Oscar é o 'veterano' do Chelsea no Mundial

Oscar é um dos mais novos do elenco do Chelsea, tanto em idade (21 anos) como em tempo de clube (chegou há apenas quatro meses), mas é o único que já viveu a experiência de participar de um Mundial de Clubes. Em 2010, pelo Internacional, disputou a edição realizada nos Emirados Árabes Unidos. Naquela ocasião, por causa da inesperada derrota para o Mazembe na semifinal, ele voltou para casa com a medalha de bronze. Agora a meta é não deixar o título escapar.

"Aquela derrota para o Mazembe foi uma das grandes decepções da minha carreira. por isso desta vez quero muito ser campeão. O título mundial significa muito na carreira de todo jogador."

Em 2010 Oscar começou o primeiro jogo na reserva, e entrou aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Rafael Sobis. O Mazembe vencia por 1 a 0, e no finalzinho o time do Congo fez mais um num contra-ataque. "Fizemos tudo o que era possível, mas era um daqueles dias em que a bola não ia entrar de jeito nenhum", disse o meia, que não participou da vitória por 4 a 0 sobre o Seongnam na decisão do terceiro posto.

Oscar vinha sendo titular do Chelsea desde que na primeira rodada da Copa dos Campeões marcou dois gols na partida contra a Juventus em Londres, mas nos dois últimos jogos antes do embarque para o Japão - vitórias sobre Nordsjaelland e Sunderland - o técnico Rafa Benítez o deixou no banco e escalou o atacante Moses, mudando o esquema do 4-2-3-1 para o 4-4-2. Em 23 jogos pelo clube (14 deles como titular), ele fez cinco gols.

"Espero fazer parte do time contra o Monterrey. Ainda é cedo para pensar na final, porque aprendi em 2010 que é preciso focar em um jogo de cada vez."

Se o Corinthians tem o apoio de milhares de torcedores que viajaram do Brasil, o Chelsea é o preferido dos japoneses. Centenas de torcedores esperam pacientemente todo dia na porta do hotel pela chance de conseguir um autógrafo ou uma foto dos ídolos. "Esse carinho faz muito bem para a gente."