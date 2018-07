Oscar ganha cada vez mais espaço

Já no final do primeiro tempo, a caminho para o vestiário, Neymar deixou claro, com um abraço no meia do Chelsea, que ele era o nome do jogo. "Oscar é o 10 e se espera muito dos camisas dez", disse Mano Menezes. "Ele vem confirmando essa condição, crescendo muito. Dos últimos jogadores que vieram à seleção, é um dos que mais vêm crescendo de forma consistente. É inteligentíssimo."

Oscar não escondia a satisfação com sua atuação. "Marquei dois gols e poderia ter sido mais. Tento mostrar meu trabalho e me firmar no grupo." Variando com Kaká entre a direita e a esquerda, assumiu o papel de criação, mas não hesitou em aparecer na área. Logo após comemorar o primeiro gol correu até o banco para falar com Mano Menezes e debater seu posicionamento em campo.

O segundo gol foi um resumo de sua atuação. Roubou uma bola na defesa ainda do Brasil, ligou rapidamente com o ataque e, momentos depois, já estava na área para completar um cruzamento de Kaká. Além dos dois gols, o jogador teve pelo menos mais três oportunidades para marcar. "Espero continuar assim e continuar crescendo junto com a seleção."

O meia, porém, admite que a relação com Kaká terá de melhorar em campo para que os dois possam render mais. "Eu e Kaká temos um jogo parecido. Às vezes temos de tomar cuidado porque fazemos em campo a mesma coisa", analisou. "Estamos nos acostumando e hoje nos demos bem. O importante é continuar trabalhando", declarou.

Para Mano, Oscar terá a função de fazer o que Kaká realizava no auge de sua forma, há cerca de cinco anos. "Não podemos pedir que Kaká faça o que realizava antes. Terá de encontrar uma nova forma de atuar", avaliou o técnico, que não esconde: coloca todas as suas fichas em Oscar. / J.C.