Oscar marca e garante a vitória do Chelsea

Os três times russos que entraram em campo ontem se deram bem. O Anzhi ganhou de virada do Hannover por 3 a 1 no jogo que marcou a estreia doa tacante Willian - contratado do Shakhtar Donestk por 35 milhões (R$ 92,4 milhões), o Zenit bateu o Liverpool por 2 a 0 e o Rubin Kazan fez 2 a 0 no Atlético de Madrid na Espanha.

Hulk foi um dos destaques da vitória do Zenit, e abriu o placar com uma bomba de fora da área que entrou no ângulo direito de Pepe Reina.

O campeão Atlético de Madrid perdeu em seu estádio para o Rubin Kazan por 2 a 0. Nos acréscimos, com o time perdendo por 1 a 0, o goleiro Asenjo para o ataque numa cobrança de escanteio e se deu mal, porque no contra-ataque a equipe russa marcou com o gol vazio. "Vamos para a Rússia em busca de um milagre", disse o volante português Tiago.

O Napoli levou um tombo daqueles em casa. O time que briga com a Juventus pelo título italiano foi derrotado por 3 a 0 pelo Viktoria Plzen e agora precisará de uma vitória épica por quatro gols de diferença para se classificar.

Em Milão, a Inter derrotou o Cluj por 2 a 0 com dois gols do atacante argentino Palacio. E agora poderá perder por um gol de diferença na Romênia para ficar com a vaga.

Hoje, pela 25.ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Parma.