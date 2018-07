Oscar Pistorius é detido como suspeito de matar a namorada em casa

PRETÓRIA - O astro paralímpico Oscar Pistorius foi detido, na madrugada desta quinta-feira, e passou a ser investigado como autor de tiros que mataram a sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp, de 30 anos, na casa do própria atleta, em Pretória, capital da África do Sul.

O porta-voz da polícia local, Katlego Mogale, afirmou que os agentes receberam um chamado nas primeiras horas da manhã desta quinta, dando conta de que haviam sido ouvidos disparos no condomínio onde mora o corredor biamputado - ele compete usando próteses nas duas pernas.

Mogale disse que, quando a polícia chegou ao local, foram encontrados paramédicos tentando ressuscitar Reeva Steenkamp, baleada por um número indeterminado de tiros. Ele relatou, na própria cena do crime, que a mulher morreu na casa de Pistorius.

Policiais encontraram uma pistola de 9mm na residência e Mogale afirmou que o atleta de 26 anos deve comparecer a um tribunal local nesta quinta-feira para prestar depoimento.

A polícia não revelou o nome da mulher morta, mas a assessoria de Reeva Steenkamp confirmou ao canal Sky News que ela morreu, assim como homenagens já foram feitas para modelo por meio de redes sociais.

Vários veículos da mídia sul-africana noticiaram nesta quinta-feira que a mulher morta era, de fato, a namorada de Pistorius e que ele pode ter confundido a mesma com um assaltante, tendo assim supostamente efetuado os disparos. Porém, a polícia não esclareceu a relação da mulher com o corredor, assim como disse que a família da vítima ainda não havia feito o reconhecimento do corpo.

Foi noticiado também nesta quinta-feira que a mulher baleada e morta teria tentado fazer uma surpresa a Pistorius no Valentine''s Day, o Dia dos Namorados, comemorado neste 14 de fevereiro nos países do hemisfério norte do planeta. E o atleta teria pensado que era um intruso tentando invadir a sua casa.

Pistorius fez história no ano passado, em Londres, ao se tornar o primeiro atleta biamputado a competir em uma edição dos Jogos Olímpicos. Ele é um dos esportistas mais famosos do mundo e representou a África do Sul nos 400 metros e no revezamento 4x400 metros da Olimpíada de 2012, sendo que chegou a atingir a semifinal da primeira destas duas provas. O astro sul-africano também participou da Paralimpíada de Londres, na qual manteve o título da prova dos 400 metros.