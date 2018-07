Oscar Pistorius se envolve em confusão em casa noturna

A família de Oscar Pistorius admitiu nesta terça-feira que o atleta paralímpico se envolveu em uma briga no último fim de semana em uma casa noturna. A versão apresentada pelos seus parentes da confusão, porém, difere da que foi dada pelo homem envolvido na briga.

Segundo a sua família, Pistorius foi com um primo para uma boate em Johannesburgo no sábado e acabou sendo abordado por um homem que perguntou-lhe de forma agressiva sobre o seu julgamento por assassinato. O homem deu uma versão diferente, dizendo que o atleta paralímpico estava bêbado e insultou seus amigos. Por isso, acabou empurrando Pistorius, de acordo com declarações divulgada pelo jornal sul-africano The Star.

Independentemente de quem começou a discussão, o episódio do fim de semana volta a levantar questionamentos sobre o caráter de Pistorius, que está sendo julgado pelo assassinato de Reeva Steenkamp, sua namorada, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2013.

Livre sob fiança, Pistorius alega que confundiu a modelo com um invasor na sua casa e disparou através da porta do banheiro. A promotoria, por sua vez, o qualifica como um sujeito nervoso, obcecado por armas e que atirou em Reeve após uma briga do casal, o acusando de assassinato premeditado.

No momento, o julgamento de Pistorius está paralisado. A juíza do Tribunal Superior de Pretória Thokozile Masipa adiou a decisão final para os dias 7 e 8 de agosto, quando os dois lados vão expor suas últimas alegações para que o veredicto finalmente seja dado. Pistorius havia sido proibido de consumir álcool nas condições em que a fiança foi dada, mas isso acabou sendo revogado após pedido da defesa.

De acordo com a porta-voz da família de Pistorius, Anneliese Burgess, o atleta paralímpico estava sentado no setor VIP da boate antes de ser abordado. "O indivíduo, de acordo com o meu cliente, começou a interrogá-lo de forma agressiva sobre assuntos relacionados com o julgamento. Uma discussão se seguiu, durante a qual o meu cliente pediu para ser deixado em paz", disse, em um comunicado. "Oscar deixou logo depois o local com seu primo. Meu cliente lamenta a decisão de ir a um espaço público atraindo, assim, a atenção indesejada", completou.

O homem que discutia com Pistorius é Jared Mortimer, de acordo com o The Star. "Ele estava bêbado, mas não estava ruim. Estávamos bebendo tequila e ainda me lembro de ter largando a minha bebida, dizendo que eu não podia beber enquanto ele falava assim dos meus amigos", afirmou.

Segundo Mortimer, Pistorius também insultou a família do presidente sul-Africano, Jacob Zuma. "Ele estava perto do meu rosto e naquele ponto eu o empurrei para deixá-lo longe de mim. A cadeira estava atrás de suas pernas e ele caiu no chão", relatou.