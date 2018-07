Oscar Tabárez convoca Lodeiro, Alvaro Pereira e Martín Silva para o Uruguai

MONTEVIDÉU - Enquanto o técnico Oscar Tabárez está em Florianópolis para o Congresso Técnico da Fifa com todos os 32 países classificados para a Copa do Mundo, a Associação Uruguaia de Futebol divulgou os 23 convocados para o amistoso do Uruguai contra a Áustria, no dia 5 de março, em Klagenfurt. Na lista, estão três jogadores que atuam no Brasil: o goleiro Martín Silva (Vasco), o lateral Alvaro Pereira (São Paulo) e o meia Lodeiro (Botafogo).

Não há grandes surpresas ou novidades na lista de Tabárez para o último amistoso da seleção uruguaia antes da convocação para a Copa do Mundo. Até mesmo o atacante Diego Forlán, que acaba de deixar o Inter para jogar no futebol japonês (Cerezo Osaka), foi lembrado para o amistoso que marcará a inauguração do novo estádio da cidade austríaca de Klagenfurt.

Os grandes nomes da seleção uruguaia na atualidade, os atacantes Cavani (Paris Saint-Germain) e Luis Suarez (Liverpool), também foram convocados para enfrentar a Áustria, em mais um amistoso de preparação para a Copa. No Mundial, o Uruguai caiu no Grupo D, junto com Costa Rica, Inglaterra e Itália.

Confira a lista de convocados da seleção uruguaia:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Rodrigo Muñoz (Libertad)

Defensores - Diego Lugano (West Bromwich), Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Jorge Fucile (Porto), Alejandro Silva (Lanús), Maximiliano Pereira (Benfica), Martín Cáceres (Juventus) e Alvaro Pereira (São Paulo)

Meio-campistas - Walter Gargano (Parma), Diego Pérez (Bologna), Arévalo Ríos (Monarcas Morelia), Alvaro González (Lazio), Cristian Rodríguez (Atlético de Madrid), Lodeiro (Botafogo) e Gastón Ramírez (Southampton)

Atacantes - Diego Forlán (Cerezo Osaka), Luis Suárez (Liverpool), Cavani (Paris Saint-Germain), Stuani (Espanyol) e Abel Hernández (Palermo)