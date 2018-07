Osvaldo busca seu primeiro gol contra rival de peso

"É verdade que falta um gol, mas não vou me desesperar. Preciso continuar fazendo as coisas como venho fazendo. Sei que estou devendo nesse ponto, mas tudo tem seu tempo", filosofou.

Dizendo-se "louco" para voltar a defender o Tricolor, Osvaldo contou as peripécias que passou em sua primeira experiência com a seleção e classificou o trote dos veteranos como situação mais difícil. "Deu uma suadeira brava (risos), o pessoal me fez agradecer ao Felipão; tive que cantar e contar piadas. Foi difícil, mas é uma coisa normal lá e tudo feito com muita brincadeira e amizade", disse, revelando que David Luiz e Marcelo foram seus maiores "carrascos". /F.F.