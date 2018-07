Osvaldo chega; Nilmar ainda é sonho

O São Paulo venceu a concorrência de outros clubes do País e, após longa novela, anunciou ontem Osvaldo, ex-Ceará. O atacante, porém, terá de brigar por espaço. O técnico Emerson Leão garantiu que Fernandinho seguirá como titular, enquanto a diretoria cogita até apelar à captação de recursos vindos de torcedores para trazer Nilmar.

Mesmo com a chegada de um dos principais nomes no último Campeonato Brasileiro, Leão optou pela cautela e mostrou apoio a Fernandinho. "O Fernandinho não é opção, é realidade. Ele é titular do time. E o Osvaldo surge como alternativa, especialmente na bola em velocidade", avisou o treinador.

Osvaldo tem 24 anos e foi revelado pelo Fortaleza, em 2006. Teve passagens breves pelo árabe Al-Ahli e pelo Braga, de Portugal, antes de chamar a atenção com boas atuações pelo Ceará, no ano passado. Na briga por uma vaga ao lado de Luis Fabiano no ataque do São Paulo, no entanto, ele terá uma desvantagem: atua pelo lado direito e o setor mais carente do São Paulo é o lado esquerdo. Neste aspecto, o canhoto Fernandinho leva vantagem sobre o futuro rival.

O futuro dono da camisa 17 será apresentado oficialmente amanhã pelo São Paulo, que pagou 2 milhões (cerca de R$ 4,6 milhões) ao Al-Ahli para comprar 50% dos direitos federativos do atacante, que vai defender o clube do Morumbi por quatro temporadas.

Crowdfunding. A alta pedida salarial de Nilmar se tornou o principal entrave para que o Tricolor concretize o ataque dos sonhos da diretoria. Os dirigentes admitem que ainda tentam viabilizar a oferta feita ao Villarreal e cogitam uma possibilidade pouco convencional: arrecadar o dinheiro através da venda cotas a torcedores, via internet.

A iniciativa é chamada "crowdfunding" e consiste na venda de porcentuais do passe do atacante para microinvestidores interessados. "Fomos procurados por um grupo para fazer isso e o São Paulo se interessou. Mas é uma probabilidade muito pequena, pois depende da captação em larga escala. E há ainda questões como o salário", lembrou o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Recentemente, o Corinthians pensou em algo parecido para repatriar o volante Cristian, mas desistiu. "Não podemos falar sobre este caso específico, mas é algo bem-sucedido em outras áreas. É uma proposta bastante moderna e estamos avaliando", diz o dirigente são-paulino. Ele evitou falar se a totalidade dos 8 milhões (R$ 18,3 milhões) mínimos para contratar o atacante seria obtida por este modelo.

Emerson Leão, que foi técnico de Nilmar no Corinthians em 2005, rasgou elogios ao atacante, mas lembrou seu histórico de lesões. "Convivi com o Nilmar lesionado no Corinthians. É um jogador que sempre agradou bastante quando esteve bem fisicamente. Os próprios números mostram isso. Ele está se recuperando e, aos poucos, vai voltando a jogar. É o perfil que a gente está buscando para o São Paulo", disse o treinador.