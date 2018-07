Osvaldo diz estar pronto para a pressão

"Com certeza, pela grandeza do São Paulo a responsabilidade aumenta. Mas o São Paulo também dá toda a assistência e oferecer uma grande estrutura, e isso ajuda bastante", elogiou o destaque do time cearense no último Campeonato Brasileiro,

No ano passado, Osvaldo enfrentou o São Paulo quatro vezes (duas pela Copa Sul-Americana e duas pelo Nacional) e, segundo o diretor de futebol Adalberto Batista, os dribles e a velocidade do atacante chamaram a atenção dos dirigentes tricolores. "Ele despertou muito interesse na diretoria. Não só nas partidas contra a gente, mas pelo Brasileiro que fez", disse Adalberto.

Osvaldo, porém, não marcou gol naqueles jogos e ainda desperdiçou um pênalti. "Dei muitos passes e ajudei meus companheiros a fazer gols. Mas tenho de lembrar que o Rogério pegou meu pênalti lá no (estádio) Presidente Vargas e perdemos por 2 a 0", disse o atacante.

Após longa negociação para ser liberado pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes, Osvaldo terá pela frente a concorrência de Fernandinho, que ontem não foi bem na vitória sobre o Oeste (3 a 2). O maior rival, no entanto, pode ser Nilmar. Ontem à noite, o agente do jogador, Orlando da Hora, faria mais uma reunião com a diretoria são-paulina para tentar acertar as bases salariais. / B.D.