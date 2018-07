Oswaldo assume Bota e Caio Júnior, o Grêmio O dia seguinte após o término do Campeonato Brasileiro foi marcado pela troca de técnicos. Oswaldo Oliveira, que estava no Kashima Antlers, do Japão, assumiu o Botafogo. Já Caio Júnior foi confirmado no Grêmio, depois que Celson Roth deixou o comando no domingo ao término do Gre-Nal. Também ontem, o técnico Jorginho avisou que não seguirá no comando do Figueirense na próxima temporada. Já o Cruzeiro renovou com Vágner Mancini até o final de 2012. Na Série B, o Guarani confirmou a volta de Osvaldo Alvarez, que subiu com o clube em 2009.