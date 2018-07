Oswaldo de Oliveira ainda espera por reforços no Santos

SANTOS - Com a tranquilidade conquistada com a vitória fora de casa sobre o Bahia na quinta-feira, Oswaldo de Oliveira se sentiu à vontade para cobrar - de maneira elegante - a contratação de reforços que deem ao Santos condição de lutar pelo menos por uma vaga na Libertadores.

"O ideal é que o Santos se equipare em valores aos times que estão acima de nós na tabela de classificação. Não é por termos vencido fora de casa que estamos prontos. Precisamos realmente nos reforçar. Falei isso lá no prefácio do livro, no início da temporada. Somos uma equipe em formação e a situação atual é uma carga pesada demais para os meninos. Precisamos de um elenco mais classificado, mais rico tecnicamente."

A esperança do treinador é que o presidente Odílio Rodrigues Filho cumpra a promessa de contratar vários jogadores com a ajuda de parceiros - o clube está sem caixa para investir sozinho.

Oswaldo corria o risco de ser demitido antes do recesso do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo se o time, que estava havia três rodadas sem ganhar, não reagisse. Agora, o treinador projeta a soma de mais três pontos diante do Criciúma amanhã à noite em São Bernardo do Campo para que a equipe não se distancie dos primeiros colocados.

O time para enfrentar o Criciúma terá a volta dos titulares David Braz na zaga e Geuvânio no ataque. Como Alan Santos cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo, Renato deve voltar a formar a dupla de volantes com Arouca.