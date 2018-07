Otimismo moderado

Como ando metido a moderninho, e já há algum tempo enveredei a dar pitacos em bossas como Twitter e blog, consegui sentir logo o clima entre os fãs do Corinthians. Na quarta-feira, depois da vitória sobre o Ceará - e do empate do Vasco, além de derrotas de Botafogo e São Paulo -, postei observações e textos encorajadores a respeito do futuro do time. Nada exagerado, porém com enfoque bem pra cima, alto astral merecido.

Imaginei que viesse uma enxurrada de respostas a reforçar aquela sensação animada. Que nada! Vários concordaram que a situação é excelente, falta pouco, a taça está a caminho etc. e tal. Mas num tom na base do allegro ma non troppo, para quem curte música clássica. Muitos mais reagiram com prudência espantosa. Não faltaram os que me advertiram por criar clima de oba-oba! Fui chamado até de irresponsável. Nossa!

A que ponto chegamos, por essa eu não esperava. Torcedor por definição é emoção, precisa mover-se com sentimento exagerado, acreditar na façanha quando ela parece impossível e festejar com antecedência, se o objetivo estiver perto. Não pode ter medo do excesso, mesmo que na próxima curva quebre a cara. O já-ganhou derrubou favoritos sem dó; exemplos há de sobra. Mais comum, no entanto, é confirmar-se a superioridade e o melhor ficar com a taça.

Presunção é sinal de esnobismo? Sem dúvida. Mas faz parte do futebol. Vá lá que se combata o salto alto em jogadores e treinadores. Como são os que entram em campo, conta como estratégia da vitória mantê-los sempre alertas. Uma tentativa de impedir que a adrenalina baixe a nível crítico. O torcedor, esse não pode ter postura semelhante à dos profissionais. Até por contraponto, se espera que assuma o papel do fanático, ao qual se permite ser estapafúrdio.

O equilíbrio deste ano leva à prudência. É compreensível. Exceto no começo arrasador do Corinthians (nove vitórias e um empate), ninguém se desgarrou no pelotão de frente. Até os favoritos se alternaram. Houve momento em que o Corinthians era, disparado, o mais cotado, com o São Paulo à espreita. Depois, foi a fase do Fla, em seguida a do Vasco, do Botafogo, do Flu. O perde e ganha definiu os contornos do torneio, que críticos de nariz empinado adoram espinafrar e que o torcedor, porém, está a curtir.

Entendo a ponderação de Tite e seus rapazes. O Corinthians superou turbulências, ocorridas na transição entre o primeiro e o segundo turnos. Após a largada incomum, não emendou sequências longas de vitórias. Nem é dado a goleadas - esbanjou gols apenas nos 5 a 0 sobre o São Paulo, no clássico em junho. De resto, é econômico e seu ataque fica na média do 1, 2, eventualmente, 3 gols.

O Corinthians não é, também, uma superequipe. Esta infelizmente não apareceu em 2011. Em condições normais, talvez o Santos sobressaísse. Daí enveredamos para a hipótese. Na prática, o mérito alvinegro tem sido o de estar pouco acima na média de eficiência e equilíbrio. Essas características o mantiveram no topo. E elas podem levá-lo ao título pela quinta vez.

Há lacunas no grupo, existem interrogações (o que será de Adriano?) e se nota manobra acertada da diretoria de estar no mercado desde já. A busca por jogadores precisa ser feita neste momento, enquanto os olhos da maioria estiverem voltados para o final da competição. Quem sair na frente, tem probabilidade maior de sucesso em suas investidas. E, nunca é demais lembrar, há a Libertadores.

Nesta conversa toda, me anima o fato de que a pose controlada cairá por terra assim que o Corinthians entrar em campo, na tarde de hoje, para enfrentar o Atlético-MG no Pacaembu. Com a bola a rolar, a torcida vai se contagiar pela emoção e gritará é campeão, é campeão, se o líder obtiver outra vitória. Errado? Do ponto de vista lógico, sim. Mas e daí? Se tudo o que envolver sentimento vier embrulhado em racionalidade, então será a negação de si mesmo.