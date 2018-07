Ou Messi fica fora da lista ou a premiação da Fifa vai pro espaço

A festa comedida e quadradinha da Fifa deixou uma ameaça no ar: ou se arruma um jeito de tirar o Messi da lista dos melhores do ano (com um troféu à parte em cada edição) ou a premiação ficará esvaziada. Pense comigo: a não ser que ocorra algo extraordinário, por muito tempo o argentino levará bola, chuteira, calção e o que mais houver de ouro, como já fez por três vezes. Porque é fabuloso, está acima dos demais e, de quebra, joga no melhor time do mundo. Não há sinais de que nem o baixinho nem o Barcelona esgotaram repertório e desejo de conquistas. Azar do resto.

A luz de Messi brilha com tal intensidade que os rivais começam a perceber que não passarão de coadjuvantes nesse tipo de cerimônia. A dica foi dada por Cristiano Ronaldo. O português nem perdeu tempo de aparecer na Suíça. A alegação foi a de que o Real estava concentrado para o jogo de hoje com o Málaga pela Copa do Rei!

Dá pra engolir a desculpa? Não. Se houvesse esperança de levar o troféu, o clube alugava um jatinho, Ronaldo marcava presença e, duas horas depois, estaria a dormir como um anjo no hotel espanhol. O mesmo ocorreria com José Mourinho, que faltou para não pagar mico para mais um ato de consagração de Guardiola.

Hoje em dia quem curte futebol não tem alternativa, quando se trata de escolher melhor equipe, melhor jogador: crava Barça e Messi. E alguém contesta? Só doido varrido ou se sofrer de dor de cotovelo crônica e incurável. Sorte temos todos de vivermos a era Messi, candidato à galeria dos mitos da bola de todos os tempos.

Apesar de previsível, a solenidade rompeu tabus, com os prêmios para o futebol feminino do Japão (treinador e atleta). E também foi o primeiro reconhecimento global para o talento de Neymar, com o gol mais bonito de 2011. Ué, não se dizia que o rapaz não ganharia nada ficando no Brasil? Que tal derrubarmos essa prevenção?