Ouro em Londres na maratona aquática, Oussama Mellouli se garante no Rio-2016

A grande surpresa do Pré-Olímpico foi a China, que venceu a prova tanto no feminino, com Xin Xin, quanto no masculino, com Lijun Zu. Nadadora do Fluminense, do Rio, a equatoriana Samantha Arévalo ficou em terceiro entre as mulheres, no sábado, e estará na Olimpíada.

Outro destaque em Setúbal foi Mireia Belmonte, um dos grandes nomes da natação na Europa, espanhola, que não conseguiu a vaga para fazer uma "dobradinha" e competir tanto na piscina quanto no mar no Rio. Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, que se garantiram a partir do Mundial, são candidatas a medalha no Rio-2016.