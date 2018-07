Ouro no Rio, Robson Conceição faz estreia no boxe profissional

O ouro olímpico no boxe nos Jogos do Rio, o baiano Robson Conceição tomou outro rumo na carreira e hoje à noite faz sua estreia como profissional, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a meca da modalidade. Enfrenta o norte-americano Clay Burns, que tem quatro vitórias em oito lutas profissionais, todas por nocaute.

Para o boxeador Robenilson de Jesus, atleta olímpico do Brasil e que foi sparring de Robson durante sua preparação, o amigo está pronto para o desafio, mesmo diante de um rival que já tem algumas lutas como profissional. “Sei que é uma nova jornada, mas o Robson também é experiente, já foi a três Jogos Olímpicos e já ganhou dos melhores”, afirma.

Robson Conceição teve carreira muito boa como amador. Ele foi campeão olímpico no Rio, ganhou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, e, em Mundiais, teve dois pódios – prata em 2013, em Almaty, e bronze, dois anos depois, em Doha. Aos 28 anos, quer iniciar uma trajetória como profissional em grande estilo.

“Ele está muito bem. Os treinos na academia Champion, com nosso treinador Luiz Dórea, foram muito fortes. E ainda teve um bom trabalho na parte física com o preparador André Picolli. Fizemos todo o trabalho em Salvador e tenho a absoluta certeza de que ele vai sair com a vitória, porque a vontade que tem supera qualquer dificuldade”, aposta Robenilson.

O evento será realizado no Thomas & Mack Center e terá como luta principal a disputa de cinturão entre o filipino Manny Pacquiao e o norte-americano Jessie Vargas. O card ainda conta com os duelos entre Hiroshige Osawa x Oscar Valdez, Jessie Maddaleno x Nonito Donaire, Prasitak Phaprom x Zou Shiming e Alexander Besputin x Azael Cosio, entre outros.

Robenilson ainda lembra que a preparação foi toda feita para que Robson Conceição chegasse a este momento em grande forma e confiança. Além dele, outros atletas também ajudaram o medalhista olímpico. “Felizmente, lá na academia, temos um material humano muito bom”, diz. Para ele, agora o amigo precisa subir no ringue e mostrar que tudo foi feito da melhor maneira. “Podem ter certeza de que o Brasil ganhará um novo ídolo no boxe.”