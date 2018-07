Ouro nos 50m livre, Fratus celebra com ídolos nos EUA

Segundo mais rápido do ranking mundial, com os 21s45 que fez para ganhar a prata no Troféu Maria Lenk, em maio, Fratus vive grande fase da carreira e festejou a vitória no domingo junto de grandes nomes da natação.

"Gary Hall Jr (ouro nos 50m nos Jogos de 2000 e 2004) acabou de me parabenizar pela vitória de ontem (domingo), e também Tom Jager (recordista mundial dos 50m entre 1989 e 2000). Eu tenho sido cercado dos meus heróis de infância ultimamente, incluindo meu próprio técnico, Brett Hawke. Isso é muito além de toda motivação que eu poderia esperar. Obrigado a todos pelo apoio e inspiração, vou me certificar de deixar todos orgulhos", festejou Fratus.

Com o ouro em Santa Clara, o nadador do Pinheiros fechou a temporada norte-americana com quatro medalhas nos 50m nos GPs: foi bronze em Minneapolis (em jardas), venceu em Orlando (22s00) e foi prata em Charlotte (22s27).

RECORDES - Depois de três semanas treinando na altitude, Katie Ledecky, de apenas 17 anos, participou no fim de semana de uma competição regional no Texas e bateu dois recordes mundiais. Primeiro nadou os 1.500 metros em 15min34s23. Depois, no domingo, na prova olímpica de 800m, melhorou o próprio recorde para 8min11s00. A antiga marca era dela mesmo, de 8min13s86, quando ganhou o ouro no Mundial de Barcelona, no ano passado.

O recorde nos 800m, batidos neste domingo, veio depois de ela nadar sete provas individuais em quatro dias, caindo na piscina mais de 15 vezes. No sábado, ela já havia feito o melhor tempo do ano nos 400m.