Ouro olímpico, Bernard cai nos 100 metros As provas de natação da Olimpíada de Londres tiveram a primeira zebra antes mesmo do início. O maior rival de Cesar Cielo nos 100 metros livre nos últimos anos e atual campeão olímpico da prova, o francês Alain Bernard não se classificou para os Jogos pois ficou em um modesto quinto lugar no Campeonato Francês, em Dunquerque.