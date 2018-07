Outro dia tive uma agradável surpresa Outro dia tive uma agradável surpresa. Estava no trânsito, parado evidentemente, quando olhando para as pessoas que, felizes, andavam a pé pela calçada, divisei uma camisa 11! Sim, alguém vestindo a camisa de um time grande e, maravilha das maravilhas, nas costas havia o número 11. Não foi uma miragem. Era o 11. Me pareceu uma camisa igual às outras, com patrocinador e tudo. De diferente só o 11. Tentei seguir o homem para ver melhor a camisa, mas é claro que ele, a pé, foi mais rápido do que eu e desapareceu. Foi o suficiente, porém, e ganhei a manhã. Alguém ainda se lembrava do 11! É incrível como hoje só vejo nas costas dos jogadores números como 34, 42, 23 e assim por diante. Mas pouco tempo atrás, alguns segundos atrás, eles ainda iam do número 1 ao 11. E o 11 sempre me fascinou. Talvez por ser o último; depois dele vinha o nada. Na extremidade, na borda, quase fora do campo lá estava ele: o 11. Nas antigas escalações, seu nome era sempre precedido de um "e". Dorval, Jair, Pagão, Pelé ..e Pepe. Claudio, Luizinho , Baltazar, Carbone ..e Mário. Liminha, Humberto, Ney, Jair?e Rodrigues. Maurinho, Zezinho, Gino, Zizinho ?e Canhoteiro. Era como se tivesse chegado atrasado e fosse lembrado na última hora, no último instante. O time era assim, assim, assim, ah! "e" tem mais um, o ponta-esquerda.