Pacaembu, aposta corintiana para seguir no topo da tabela

"O Pacaembu é nossa casa, somos bastante fortes jogando aqui e temos a obrigação de ganhar nossos jogos", não se cansa de dizer o técnico Mano Menezes, contrário à mudança do local de mando, como aconteceu nos clássicos com o Palmeiras em 2009 (foram em Presidente Prudente) e em alguns jogos do Paulista, disputados em Barueri.

Ronaldo volta ao time após ser poupado no Sul diante do Grêmio - sentia dores na coxa. Retorna com sede de gols para o estádio onde já anotou 20 dos 30 com a camisa corintiana. Artilheiro do ano no local, com 5 gols, terá a companhia de Jorge Henrique e Dentinho, num trio ofensivo que costuma fazer festa no Pacaembu.

São esperados pelo menos 20 mil torcedores para empurrar o time. O Corinthians pode somar a 11.ª vitória nos últimos 12 jogos - o único tropeço no período foi a derrota por 1 a 0 para o Flamengo - e superar a maior sequência sob o comando de Mano Menezes, na Série B de 2008. "A equipe foi eliminada e todo mundo ficou abatido. Seguir com essa sequência de vitórias é importante para elevar nosso moral", avalia o zagueiro Chicão, que já fez dois gols em 2010 no Pacaembu, estádio em que, até a interrupção para o Mundial, o Corinthians ainda encara Santos e Inter.

Outra novidade hoje é a presença de Moacir na vaga de Alessandro. Ele não atuava desde que cometeu o pênalti que garantiu o 1 a 0 para o Fla, no Rio.