Pacaembu garante média milionária de arrecadação

SÃO PAULO - O Corinthians quebrou outro recorde de bilheteria no Brasileiro na derrota para o Cruzeiro, domingo, no Pacaembu, e manteve média milionária de arrecadação por jogo como mandante.

A partida contra o Cruzeiro foi a de maior público da equipe no campeonato (34.462 pagantes) e a de maior renda de toda a competição (R$ 1.275.456,50).

Das seis partidas como mandante no Brasileiro, o Corinthians jogou cinco vezes no Pacaembu - contra o Coritiba, na segunda rodada, a equipe foi obrigada a atuar em Araraquara. Desses cinco jogos, a menor arrecadação foi de R$ 575.168, contra o Fluminense.

Somando o borderô das cinco partidas em casa, a renda média é de R$ 1 milhão por partida.

Rendas milionárias viraram rotina do Corinthians, que depois da era Ronaldo majorou o preço de seus ingressos. Os mais baratos são R$ 30 e os mais caros perto de R$ 200.

A liderança do Brasileiro fez com que a equipe voltasse a encher sempre o Pacaembu. A renda da bilheteria cresce a cada ano e representa boa parte das receitas do clube.

A arrecadação representava 6% das receitas, em 2007, e agora já está em 14%. Em 2010, o clube arrecadou R$ 29,4 milhões em bilheteria. Valor que deve ser ainda maior em 2011.

Mesmo time. A derrota para o Cruzeiro não alterou o pensamento de Tite, e a tendência é que ele mantenha a equipe para a partida contra o Avaí na Ressacada, domingo.

A liderança mantida dá a Tite segurança para apoiar seus jogadores e dar nova chance a eles.

