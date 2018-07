Pacaembu terá casa cheia e dois jogos no mesmo dia Tradicional evento no calendário de comemorações do aniversário de São Paulo, a final da Copinha terá este ano, mais uma vez, estádio cheio. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem, no início da noite, que os 36 mil ingressos colocados à venda já haviam sido adquiridos pelos torcedores.