Packers campeão do Super Bowl XLV

SÃO PAULO - Os "cabeças-de-queijo" são os melhores da NFL. Depois de uma batalha épica com o Pittsburgh Steelers, o Green Bay Packers conquistou o título do Super Bowl XLV com a vitória por 31 a 25, na madrugada desta segunda-feira, no Cowboys Stadium.

Este é o quarto título de Super Bowl para o Packers, que, no total, soma 13 títulos da NFL, recorde absoluto da liga. Além disso, a franquia de Green Bay agora é apenas a segunda equipe a se classificar na sexta posição nos playoffs e, mesmo assim, vencer tudo. Já o Steelers, que ainda é o maior vencedor de Super Bowls, perde apenas pela segunda vez em oito finais.

Como esperado, o MVP (jogador mais valioso) da vitória do Packers foi o quarterback Aaron Rodgers, que lançou para 304 jardas, com três touchdowns e nenhuma interceptação, acabando de vez com o "fantasma" do quarterback Brett Favre , que era o grande ídolo do time, mas foi deixado de lado justamente para o desenvolvimento de Rodgers, há três temporadas. Medida que se mostrou acertada com o título.

O quarterback do Steelers, Ben Roethlisberger, perdeu a chance de entrar para o seleto grupo de jogadores da posição com três títulos, que conta com Tom Brady (New England Patriots), Troy Aikman (Dallas Cowboys) e Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers).

Favorito por três pontos a vencer o Super Bowl XLV, o Green Bay Packers tratou de tomar o controle do jogo com dois touchdowns, sendo um deles oriundo de uma intercepção de Nick Collins. Já o terceiro, colocando o jogo 21 a 3, ainda no segundo período, parecia que havia terminado de vez cm o Pittsburgh Steelers. Ledo engano. Aos poucos, a franquia mais vencedora da era do Super Bowl diminuiu a vantagem para 21 a 10, colocando pressão sobre Aaron Rodgers.

O quarterback do Green Bay, no entanto, não se assustou. Mesmo sem contar com um jogo corrido eficiente para ter espaços para os arremessos, Rodgers teve calma perante a blitz do Steelers e liderou sua equipe a mais dois touchdowns, deixando o placar em 28 a 17.

O Steelers se recusou a entregar os pontos. Com um passe de 27 jardas para Mike Wallace, Big Ben recolocou sua equipe no jogo. A desvantagem, após a conversão de dois pontos, caiu para um simples field goal: 28 a 25. Mas Rodgers novamente manteve a posse de bola e, com boa variação de jogadas, conseguiu posicionar o Green Bay para uma conversão de field goal.

O 31 a 25 não era garantia de vitória. Pelo contrário. O drive que Big Ben conduziu no Super Bowl XLIII para vencer o Arizona Cardinals ainda ecoava nos "cabeças-de-queijo". E, com mais de dois minutos para jogar, a virada parecia possível. O sistema de defesa do Green Bay tinha outra ideia em mente.

Com uma secundária muito forte, o Packers conseguiu anular as jogadas de ataque do Pittsburgh para, enfim, comemorar o título de campeão, o que não acontecia desde a temporada 96/97. E o troféu Vince Lombardi volta novamente para casa.

Notas. A cantora Christina Aguilera errou a letra do hino dos Estados Unidos antes do começo do Super Bowl XLV +++ O ex-guitarrista do Guns N' Roses, Slash, fez uma participação especial no intervalo, na apresentação do grupo Black Eyed Peas +++ Os comerciais desta edição do Super Bowl foram, em sua suma, teasers de vários filmes que serão lançados nesta temporada, como Capitão América - O primeiro Vingador, Transformers 3 e Thor +++ O ex-presidente George W. Bush, e os atores Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Jamie Foxx, Demi Moore, Ashton Kutcher e Harrison Ford assistiram o Super Bowl no Cowboys Stadium.