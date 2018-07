Packers x Bears e Seahawks x Rams encerram temporada da NFL

NOVA YORK - A temporada regular da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) chega ao fim no domingo com a 17.ª semana de competição na qual os duelos entre o Green Bay Packers contra Chicago Bears e as disputas entre o Seattle Seahawks frente o Saint Louis Rams são as atrações da reta final.

Os Bears já garantiram o título da Divisão Norte da NFC e o intervalo na primeira rodada da fase final, por isso espera-se que o time chegue à partida sem pressão, enquanto os Packers precisam de um triunfo para avançar na disputa.

O resultado da partida entre os Seahawks e os Rams também representa a classificação à fase final, divulgando assim o campeão da Divisão Oeste da NFC.

Os Rams chegam com a marca de 7-8 e os Seahawks têm 6-9 assim será a primeira vez que uma franquia da NFL alcança um título de divisão apesar de ter perdido no placar.

Os Steelers de Pittsburgh viajam para Cleveland para enfrentarem os Browns com o objetivo de buscar o título de campeões da Divisão Norte da Conferência Americana (AFC).

Mas embora os Browns (5-10) já joguem na partida, por estarem eliminados da fase final, a rivalidade entre as duas equipes sempre foi histórica e tudo pode acontecer.

Os Browns estão na torcida para que os Steelers não alcance o título de campeões da divisão, que poderia recair no Ravens de Baltimore, que por sua vez devem ganhar do Bengals de Cincinnati, outra equipe eliminada da fase final.

O Atlanta Falcons tem a tarefa fácil de conseguir a vitória contra Carolina Panthers que levaria o título de campeões da Divisão Sul da NFC e ter a vantagem na fase final.

Caso contrário o New Orleans Saints, atual campeão do Super Bowl, conquista a vitória frente o Tampa Bay Buccaneers.

Os Saints já garantiram o passe à fase final com um bilhete após vitória contra os Falcons na segunda-feira.

Outro time que deve alcançar a vitória é o Indianapolis Colts, que busca o título na Sul da AFC. Para isso terão que ganhar do Tennessee Titans, que já está eliminado da fase final.

Uma derrota inesperada dos Colts abriria a porta para o Jacksonville Jaguars que confronta o Houston Texans, no Reliant Stadium.

O grande problema dos Jaguars é a falta do quarterback David Garrard na partida, que lesionou o dedo da mão direita e foi operado na quinta-feira.

O New York Giants também tem uma tarefa difícil para chegar às finais: primeiro precisa ganhar do Washington Redskins, na sua visita à capital, e esperar que os Packers percam dos Bears, uma combinação de variáveis nada fácil.

O resto das partidas da jornada, que desta vez serão disputadas nos domingo, não mudam o cenário que decidirá a final do campeonato.

O Oakland Raiders joga contra o Kansas City Chiefs, em uma das rivalidades mais esperadas da NFL, mas a segunda equipe já conseguiu o título da Divisão Oeste da AFC e o time californiano está eliminado da fase final.