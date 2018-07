Pacquiao apanha de Marquez e vai parar no hospital Campeão em oito categorias e um dos maiores nomes do boxe atual, o filipino Manny Pacquiao sofreu um nocaute violento diante do mexicano Juan Manuel Marquez. O combate, na madrugada de ontem no MGM Hotel, em Las Vegas, foi o quarto entre os pugilistas. Marquez, que perdeu dois duelos anteriores e empatou outro, venceu com um direto de direita impressionante, que mandou Pacquiao desacordado para a lona no sexto assalto. A luta não valia título mundial, mas Marquez recebeu da Organização Mundial de Boxe o cinturão de "campeão da década".