Pacquiao arrasa norte-americano e desafia Floyd Mayweather

O filipino Manny Pacquiao manteve o cinturão mundial dos meio-médios, versão Organização Mundial de Boxe, ao derrotar o norte-americano Chris Algieri, nesta madrugada de domingo, em Macau, na China. Pacquiao arrasou o rival, mas não conseguiu o nocaute. Venceu por pontos: os jurados apontaram 119 a 103 (dois) e 120 a 102.

No ringue, foi total a superioridade do filipino, que esteve muito perto de quebrar o jejum de nocautes que já dura cinco anos. O último foi em 14 de novembro de 2009, frente a Miguel Cotto. Pacquiao derrubou Algieri seis vezes durante os 12 rounds do confronto.

Pacquiao mostrou que está em forma, apesar dos 35 anos, ao terminar o duelo saltitando e com gás para seguir em frente. Já Algieri perdeu a invencibilidade, mas mostrou ter coragem e técnica para continuar a carreira em bom nível.

"Fiz o meu melhor. Algieri se movia muito rápido. Não me surpreendeu que ele continuava levantando [após as seis quedas], porque foi isso que ele fez contra Ruslan Provodnikov", disse o filipino, referindo-se à luta anterior do rival.

A grande vitória de Pacquiao aumentou a expectativa pelo estrelado confronto com outro norte-americano, o invicto Floyd Mayweather. "Eu quero esta luta. Os fãs merecem esta luta", disse o filipino.