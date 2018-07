Pacquiao chora na TV e Marquez diz estar 'limpo'

A sensacional vitória do mexicano Juan Manuel Marquez, na madrugada de domingo, sobre o filipino Manny Pacquiao continua repercutindo no mundo. Ao participar de um programa de TV das Filipinas, Pacquiao, que ainda está em Las Vegas, chorou ao lado de sua esposa, Jinkee, ao saber, por intermédio do apresentador, que "o seu povo jamais iria deixá-lo só por causa de uma derrota." Pacquiao, que tem um cargo no parlamento filipino, tem suas lutas usadas constantemente pelo presidente Noynoy Aquino para abafar problemas do país. Após o violento nocaute sofrido, Pacquiao foi capa dos principais jornais, deixando para segundo plano a catástrofe do tufão "Bopha", que matou cerca de 800 pessoas.

Jinkee, a mãe de Pacquiao, Dionisia Pacquiao, e vários especialistas afirmaram que o melhor para Pacquiao seria a aposentadoria. Todos se assustaram com a forma como o pugilista caiu sem consciência na lona. Já o empresário Bob Arum planeja um quinto duelo com Marquez. "O título da luta será: Épico." O futuro dos dois lutadores será definido em janeiro. É bem provável que a próxima luta seja no México.

Doping? Marquez, que quebrou o nariz durante a luta, desfrutou pouco do grande triunfo. Os boatos de que usa drogas para melhorar seu desempenho aumentaram após a luta de domingo, quando se apresentou, aos 39 anos, com um físico invejável. Seus braços, pernas e pescoço estavam maiores que o costume.

Marquez é treinado fisicamente por Angel Hernandez, que tem seu nome ligado a vários atletas flagrados em casos de doping por esteroides. "Estou pronto para ser submetido a qualquer exame. Até mesmo o antidoping olímpico", disse o pugilista. / WILSON BALDINI JR.