Pacquiao e Floyd trocam provocações

LAS VEGAS - O clima em Las Vegas está insuportável. E não é por causa do tradicional calor, afinal estamos no inverno no Hemisfério Norte. O mundo do boxe se vive a expectativa da luta entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. O adversário do filipino campeão dos meio-médios no ringue do MGM Hotel, neste sábado, será o mexicano Juan Manuel Marquez, mas a cada dez perguntas feitas a Pacquiao, nove lembram Mayweather.

Até o equilibrado técnico Freddie Roach deu uma escorregada. "Não vejo outro adversário para Manny que não seja Mayweather. Para o combate sair, basta que ele (Mayweather) assine o contrato da luta."

A declaração caiu como uma bomba, afinal o adversário de Pacquiao em três dias será outro. "Fico contente em saber disso. Quando eu subir no ringue, ele (Pacquiao) não saberá o que estarei fazendo lá e aí poderei derrubá-lo rapidamente", afirmou Marquez.

Como sempre faz na semana que antecede os combates de Pacquiao, Mayweather e seus amigos usam as redes sociais para criar polêmicas. Em maio, quando Pacquiao lutou com Shane Mosley - vencido pelo filipino por pontos, após 12 assaltos, o americano colocou no twitter que iria assistir ao show de Lady Gaga. Desta vez, os rumores indicam que ele lutará com Eric Morales, dia 5 de maio, bloqueando mais uma data para o esperado confronto.

"Por favor, não me pergunte mais sobre Floyd Mayweather", disse o empresário Bob Arum, terça-feira, na chegada de Pacquiao a Las Vegas. "Tudo está pronto para que a luta aconteça, mas Mayweather não quer lutar com Manny", disse Arum.

Ofertas milionárias para que a luta aconteça não faltam. A maior delas é do empresário mexicano Carlos Slim: US$ 100 milhões para cada pugilista. E o local da disputa seria o Estádio Azteca, na Cidade do México.