Pacquiao volta para Filipinas e descarta aposentadoria O boxeador Manny Pacquiao declarou nesta quarta-feira, no seu retorno às Filipinas, que não vai se aposentar, apesar do apelo de alguns membros da sua família, que imploraram para que ele deixe o esporte. O filipino inclusive espera voltar a enfrentar o mexicano Juan Manuel Márquez, que o nocauteou no último sábado, em combate realizado na cidade de Las Vegas.