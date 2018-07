Padronização de aceleração provoca caos em Silverstone

Que o tema era complexo já se sabia. Os próprios fabricantes de motores (Mercedes, Ferrari, Renault e Cosworth) já haviam alertado a FIA.

Estabelecer um valor de aceleração para todos não funcionaria. E foi o que aconteceu ontem, depois dos primeiros treinos livres do GP da Inglaterra, em Silverstone, realizados sob chuva. Felipe Massa, da Ferrari, registrou o melhor tempo.

Hoje será disputada a sessão de classificação. Mas até ontem, tarde da noite, por incrível que possa parecer, ninguém tinha certeza sob qual regulamento.

Representantes de Mercedes e Renault alegaram que seus motores, com o valor estabelecido pela FIA, iriam se romper.

A FIA ordenou, na prática, o fim do chamado escapamento aerodinâmico a partir já dos treinos de ontem, ao exigir que todo motor não elevasse mais de 10% sua aceleração quando o piloto tirasse o pé do acelerador.

Até a prova de Valência, há duas semanas, cada equipe definia a aceleração de acordo com sua conveniência.

Mercedes e Renault demonstraram, com base em planilhas técnicas, que precisavam de 20% de aceleração extra. Charlie Whiting, delegado da FIA, acatou o pedido. Assim, estabeleceu-se 50% para todos. Não mudaria nada em relação ao que já existia. A Red Bull não seria afetada, propósito do fim do escapamento aerodinâmico.

Aí a chiadeira dos times que correm com motor Cosworth, Williams, Marusia Virgin e Hispania foi geral: não dispõem do recurso na prática.

Uma reunião ontem tentou estabelecer parâmetros que atendam os interesses de todos, como se fosse possível. O resultado será divulgado apenas hoje.

Os carros devem começar o treino livre com aceleração máxima em frenagem de 50%, conforme autorizado ontem por Whiting. Mas tudo pode mudar. Na F-1, agora, indefinição é a regra.