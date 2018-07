Pagenaud conquista pole no Iowa e marca história para Penske; Helinho larga em 3º Após amargar um 13.º lugar na etapa de Road America e ver a vantagem na ponta do campeonato da Fórmula Indy diminuir, o francês Simon Pagenaud fez o melhor tempo no treino classificatório e assegurou o primeiro lugar para a etapa de Iowa, que acontece neste domingo. Além disso, o piloto da Penske conquistou a 500.ª pole position na história da equipe na categoria.