Pagenaud vence etapa do Alabama e dispara na liderança da Fórmula Indy

A vitória foi facilitada por um problema no carro do norte-americano. A quatro voltas do fim, ele levou um toque do retardatário Jack Howksworth. Seu carro perdeu ritmo e facilitou a ultrapassagem de Pagenaud. No entanto, Hall ainda conseguiu segurar Josef Newgarden, que terminou em terceiro lugar, e Will Power, o quarto.

Juan Pablo Montoya fez também uma grande corrida. Largou em último lugar e conseguiu finalizar na quinta colocação. James Hinchcliffe foi o sexto. Os brasileiros Helio Castroneves e Tony Kanaan travaram um duelo pelo sétimo lugar. Helinho levou a melhor e seu compatriota acabou terminando em oitavo.

Charlie Kimball finalizou a prova em nono e Scott Dixon, vice-líder do campeonato, fechou a lista dos dez melhores. A décima colocação, por sinal, não foi das piores devido ao azar que ele deu logo no início da prova.

Após a largada, Sébastien Bourdais veio pela grama e acertou Graham Rahal e Scott Dixon. O francês teve a asa quebrada e o neozelandês rodou, ficou com o carro virado para o lado oposto, indo para as últimas colocações.

Com a segunda vitória na temporada após quatro corridas, Pagenaud disparou na liderança, com 188 pontos, 48 a mais do que Scott Dixon, o segundo colocado. Agora, os pilotos iniciam a preparação para a prova histórica da Indy. Primeiro haverá um esquenta que é a etapa de Indianápolis, no dia 14 de maio. Na sequência, dia 29, os carros vão para a pista na centésima edição das 500 Milhas de Indianápolis.