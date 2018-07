Pagenaud vence, Kanaan é 10º e Helinho abandona prova

O melhor brasileiro desta segunda prova em Houston foi Tony Kanaan. Com desempenho discreto, o piloto da Ganassi terminou no 10º lugar, depois de ter abandonado a disputa de sábado ao se envolver em uma batida com o norte-americano Graham Rahal. Assim, o final de semana dos brasileiros foi para se lamentar, pois no sábado Helinho foi apenas o nono colocado.

Completando o pódio ao lado de Pagenaud, o russo Mikhail Aleshin, da equipe Schmidt, e o britânico Jack Hawksworth, da Bryan Herta, ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugar. Atrás deles, que são dois novatos da Indy, a quarta posição foi conquistada pelo norte-americano Charlie Kimball (Ganassi), logo à frente de Bourdais, quinto após seguir na pista mesmo depois de ter se envolvido em acidente com Castroneves.

O grupo dos dez primeiros foi completado, pela ordem, por Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), Juan Pablo Montoya (COL/Penske), Ryan Briscoe (AUS/Ganassi), Marco Andretti (EUA/Andretti) e por Kanaan, que ficou logo à frente do australiano Will Power, apenas o 11º pela Penske.

Pole desta segunda corrida em Houston, Castroneves vinha liderando bem até a primeira metade das 90 voltas da disputa deste domingo. Porém, já no início da segunda parte se envolveu no acidente com Bourdais e levou a pior ao abandonar a prova. E Pagenaud, que vinha logo atrás, herdou a primeira posição e partiu bem rumo ao triunfo.

No último sábado, a vitória da primeira corrida da rodada de dupla de Houston ficou com o Carlos Huertas, que liderou um pódio todo colombiano, que ainda teve Juan Pablo Montoya e Carlos Muñoz nas respectivas segunda e terceira posições. Apenas Montoya, porém, conseguiu ir um pouco melhor na prova deste domingo, pois Muñoz e Huertas foram os dois últimos colocados (22º e 23º, respectivamente).