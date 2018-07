Pai de Reeva diz que Pistorius terá de sofrer sozinho

O pai de Reeva afirmou que poderá um dia perdoar Pistorius se tiver certeza de que ele está dizendo a verdade.

Depois de três audiências e três adiamentos do julgamento de sua fiança, Pistorius ganhou na sexta-feira, em nova audiência, o direito de responder em liberdade às acusações de assassinato premeditado de sua namorada, na madrugada do último dia 14, na casa dele em Pretória, na África do Sul.

O juiz do caso, Desmond Nair, aceitou o pedido de pagamento de fiança feito pela defesa do atleta, após se convencer de que não existe risco de o réu fugir do país enquanto estiver sendo processado. As informações são da Associated Press.